Bevölkerung nimmt erneut zu : Düsseldorf wächst immer weiter

Düsseldorf Düsseldorf ist und bleibt eine wachsende Stadt. In den vergangenen sechs Jahren hat die Bevölkerung in der Landeshauptstadt um 26.000 Menschen zugenommen. Zum Jahreswechsel hatte die Stadt knapp 646.000 Einwohner.

Zum Stichtag am 31. Dezember 2019 hatte Düsseldorf 645.923 Einwohner und damit rund 3500 mehr als im Vorjahr, wie die Stadt nun bekannt gegeben hat. Im Vergleich zum Jahr 2014 ist die Zahl sogar um rund 26.000 Einwohner gestiegen.

Neben der Menge der Einwohner hat sich auch deren Zusammensetzung verändert. Das Durchschnittsalter ist in den vergangenen fünf Jahren von 43,1 auf 42,9 Jahre gesunken, darüber hinaus sind 31 Prozent der Menschen in der Landeshauptstadt jünger als 30 Jahre. Verändert hat sich aber auch die Heterogenität in Hinblick auf die Herkunft. 23,6 Prozent der Einwohner stammen aus dem Ausland, das sind 3,2 Prozentpunkte mehr als im Jahr 2014. Zudem haben rund 42,3 Prozent der Düsseldorfer einen Migrationshintergrund.