Verkehr : Der E-Scooter Lime ist zurück

Düsseldorf Mehrere Anbieter platzieren ihre elektrischen Roller wieder im Stadtgebiet. Lime gibt Tipps für das Einhalten der Hygieneregeln, um eine Ansteckungsgefahr an den Fahrzeugen zu minimieren.

Der E-Scooter-Anbieter Lime hat nach einer mehrwöchigen Pause den Betrieb in Düsseldorf wieder aufgenommen. Mitte März hatte der E-Scooter-Anbieter alle Roller seiner Flotte eingesammelt und den Service vorübergehend eingestellt, um die Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus zu beobachten. Nun hat Lime die Hygienemaßnahmen verstärkt, um Nutzer und Mitarbeiter zu schützen. Alle E-Scooter würden desinfiziert, wenn sie gewartet, geladen und wieder auf den Straßen in Düsseldorf platziert werden. Die Mitarbeiter würden Handschuhe sowie Mundschutz tragen, um Hygienevorschriften einzuhalten. Den Nutzern rät Limes-General-Manager Alexander Pfeil: „Wer sich unsicher fühlt oder Bedenken hat, kann während der Fahrt Einweghandschuhe tragen oder den Lenker vor der Miete desinfizieren.” Gestartet wurde zunächst mit einer reduzierten Anzahl an E-Scootern. „Wir wollen mehr über den Bedarf und das Nutzungsverhalten in Erfahrung bringen und gleichzeitig unseren Service schrittweise wieder mehr Menschen zugänglich machen“, sagt Alexander Pfeil. Lime-Kunden können die Fahrzeuge im Düsseldorfer Betriebsgebiet nun wieder in der Lime-App auf dem Smartphone finden, buchen und die Miete beenden. Die E-Scooter sind zunächst in zentrumsnahen Gebieten an Verkehrsknotenpunkten platziert. Die Flottengröße wird entsprechend der Nachfrage laufend angepasst.