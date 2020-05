Kommen und Gehen : Eine gute Kombination

Unterbilk Céline Engler und Friederike Soschinski verbinden in ihrem Laden Modeboutique und Friseursalon.

Nach rund sechs Monaten intensiver Umbauzeit sind die Räume der ehemaligen Apotheke in Unterbilk nicht wiederzuerkennen. Entstanden ist auf 125 Quadratmetern eine ganz besondere Kombination aus Modeboutique und Friseursalon. Eigentlich wollten die Freundinnen Céline Engler und Friederike Soschinski ihr Geschäft bereits am 21. März eröffnen, jetzt sind die Düsseldorferinnen glücklich, endlich durchstarten zu können.

Im vorderen Bereich des Geschäfts bietet Friederike Soschinski in ihrer Boutique individuelle Mode in mittlerer Preislage sowohl von etablieren als auch von kleinen, neuen Marken an – die meisten kommen aus Skandinavien. „Ich lege viel Wert auf Qualität, Passform und auf gute Beratung“, sagt die 36-Jährige, die zuvor im Vertrieb großer Modeunternehmen tätig war. Ihr Ziel ist es, dass jede Kundin das Geschäft nicht nur rundum zufrieden verlässt, sondern sich auch traut, vielleicht einmal eine andere Farbe oder ein neues Muster auszuprobieren.

Die Idee, Boutique und Friseursalon miteinander zu verbinden, hat Soschinski von ihren Reisen mitgebracht. In den USA, in Asien oder auch in Italien seien solche Kombinationen durchaus üblich, sagt sie. Und irgendwann entstand bei den Freundinnen der Wunsch, ein solches Geschäft in ihrer Heimatstadt zu eröffnen. „Wir haben uns übrigens nur dieses eine Ladenlokal angesehen und wussten sofort, dass es das richtige ist.“ Und mit der Anfangsphase sind sie zufrieden. Die Stimmung der Kundinnen sei trotz Krise gut, so Soschinski.