Vereine in Düsseldorf : Ein grünes Viertel mit Verkehrsproblemen

Reinhard Naujoks, Vorsitzender des Bürgervereins Grafenberg. Foto: Marc Ingel

Düsseldorf Düsseldorf hat 50 Stadtteile, und in jedem davon gibt es Menschen, denen ihre Heimat besonders am Herzen liegt. In unserer Serie Vereine in den Vierteln verraten uns die Heimat- und Bürgervereine, was ihr Stadtteil für sie ausmacht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dominik Schneider

Heute erzählt Reinhard Naujoks vom Bürgerverein Grafenberg, wo man nahe an der Innenstadt noch viel Grün findet.

Herr Naujoks, was macht Grafenberg zu etwas Besonderem?

Naujoks Wir sind ein sehr grüner Stadtteil: Der Grafenberger Wald direkt vor der tür, der Ostpark und die bepflanzte Tunneldecke: So viel Natur und doch eine so gute Anbindung an die Innenstadt findet man in Düsseldorf selten. Außerdem sind die Menschen hier sehr nachbarschaftlich. Viele Familien wohnen seit Generationen hier, seit Grafenberg mit dem hiesigen Industriegebiet entstanden ist.

Welche Probleme gibt es im Stadttei?

Naujoks Unser wichtigestes Problem ist der Verkehr: Die Bundestraße 7 führt mitten durch unser Wohgebit, das Verkehr stört die Anwohner extrem. Wir sind dabei, eine Lösung zu finden: Kurzfristig fordern wir eine Entlastung der Straße durch andere Führung der Verkehrsströme aus dem Osten in die Stadt, beispielsweise über die A44. Langfristig wünschen wir uns eine Verlegung der B7. So, wie es ist, kann es jedenfalls nicht weitergehen. Die Verkehrsbelastung wird auch bei den Bewohnern des Stadtteils immer wieder zum Thema, wegen der Straße sind schon Leute aus Grafenberg weggezogen.

Welche Rolle spielt der Bürgerverein im Stadtteil?

Naujoks Von 1500 Grafenbergern sind 236 bei uns Mitglied – das ist eine sehr gute Quote. Unsere Aufgabe ist es natürlich, die Probleme der Bürger weiterzutragen und uns für Lösungen einzusetzen – wie schon bei unserer Gründeung 1903, als es um die Tieferlegung der Bahnstrecke am Staufenplatz ging, die erst 80 Jahre später umgesetzt wurde – auch dank unserer Aktivität und dem Einsatz der Bürger.