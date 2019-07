Kleingartenverein Königsbusch : Die grüne Oase von Gerresheim wird 95 Jahre alt

Düsseldorf Königsbusch ist der größte Kleingartenverein in NRW. Mit einem großen Show-Programm wurde der Zusammenhalt gefeiert.

Es ist ein Ort der „Spontanentschleunigung“. Mag das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben in Düsseldorf noch so hektisch sein, kaum hat man das Gelände des Kleingartenvereins (KGV) Königsbusch betreten, ist man in einer ruhigen, grünen Oase. Wobei das mit der „grünen“ Oase aktuell sehr schwierig ist. „So viel können wir gar nicht gießen. Es ist zu heiß, es regnet zu wenig, deshalb verbrennt sehr viel“, sagt Königsbusch-Schriftwartin Monika Göth. „Vielfach ist der Rasen nur noch Heu.“

Solche Wetter-Extreme waren in den letzten 95 Jahren, der KGV Königsbusch wurde 1924 gegründet, selten. So wie normalerweise die Pflanzen unter den geschickten Händen der Kleingärtner blühen und gedeihen, gedieh auch der Verein. Mit einer Grundfläche von 120.000 Quadratmetern und 372 Parzellen ist „Königsbusch“ der größte Kleingartenverein in Nordrhein-Westfalen. Anlass genug, das mit einem großen zweitägigen Sommerfest zu feiern. „Vor 95 Jahren standen weniger Spiel, Spaß und Erholung im Vordergrund. So kurz nach dem Ersten Weltkrieg war der KGV eher zur Selbstverpflegung gedacht“, sagt Oberbürgermeister Thomas Geisel, „Heute, in Zeiten des Klimawandels, sind Grünflächen in der Stadt wichtiger denn je. Abgesehen davon, dass Erholung im Grünen und Geselligkeit im Verein für die Menschen wichtig sind.“