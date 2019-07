Probleme wegen Hitze und Flugverspätungen : Schon wieder Koffer-Chaos am Flughafen Düsseldorf

Am Wochenende mussten viele Passagiere am Düsseldorfer Flughafen bis zu eine Stunde auf ihre Koffer warten. Foto: Johannes Bornewasser

Düsseldorf Am Wochenende mussten am Airport in Düsseldorf erneut viele Passagiere wegen Abfertigungsproblemen lange auf ihr Gepäck warten. Beim Flughafen sieht man die Airlines in der Verantwortung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniel Schrader

Nach Angaben des Flughafensprechers Christian Hinkel kam es am Freitag- und Samstagabend zu Wartezeiten von bis zu einer Stunde. Gründe für das Problem seien die heißen Temperaturen sowie verspätete Flüge gewesen. Werte von 40 Grad Celsius seien für die Arbeiter der Gepäckabfertigung eine große Herausforderung, da die Hitze auf dem Vorfeld um ein Vielfaches höher sei, so Hinkel. Hinzu käme, dass es derzeit bei einem der am Flughafen tätigen Abfertigungsdienstleister einen erhöhten Krankenstand gebe. Wenn es dann zu vermehrten Flugverspätungen komme, werde die Situation noch schwieriger.

Die Verantwortung für die Probleme trage jedoch nicht der Flughafen. „Für die Ausladung des Gepäcks sind die Abfertigungsdienstleister der Airlines zuständig“, so Hinkel. Deshalb sei man im regelmäßigen Austausch mit den Fluglinien und fordere sie zu Maßnahmen zur Verhinderung solcher Verzögerungen auf. Zudem setze man regelmäßig eigenes Personal zur Unterstützung ein, verteile kostenlos Wasser und informiere Wartende an einem Serviceschalter.

Lesen Sie auch Chaos am Flughafen Düsseldorf : Gepäckabfertigung läuft wieder - 2500 Koffer müssen nachgeliefert werden

Von den Flugverspätungen am Wochenende war besonders Eurowings betroffen. Ein Sprecher erklärte auf Anfrage, dass die Verzögerungen mit Streiks in Spanien sowie Unwettern zusammengehangen hätten. Darüber hinaus sei man aber auch im Austausch mit den Gepäckdienstleistern zur Optimierung der Abläufe.