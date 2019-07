Stadtteile in Düsseldorf : Warum Grafenberg geschrumpft ist

Ein Blick in die Gehrtsstraße. Das Foto stammt aus dem Jahr 1920.

Grafenberg Der Bürgerverein will die Stadtteilgrenzen ausweiten. Historiker sind sich uneins, ob das gerechtfertigt ist. Schuld an der Misere sind die bis 1954 geltenden „statistischen Zählbezirke“.

Grafenberg soll größer werden – zumindest so groß, wie es gefühlt ohnehin sein müsste. Das will der Bürgerverein Grafenberg erreichen, der möchte, dass Grafenberger Wald, Rennbahn, Rochusclub und Jan-Wellem-Brunnen (tatsächlich alles Ludenberg) oder auch der TV Grafenberg (Gerresheim) zurück in den Schoß jenes Stadtteils kommen, dessen Bezeichnung ein jeder Düsseldorfer mit diesen Orten, Vereinen, Sehenswürdigkeiten verbindet. Der Bürgerverein und sein Vorsitzender Reinhard Naujoks sind dabei, eine entsprechende Beschlussfassung für die Bezirksvertretung 7 vorzubereiten, so wurden damals auch die Loslösung Knittkuhls von Hubbelrath und die Gründung des 50. Düsseldorfer Stadtteils auf den Weg gebracht. Aber war Grafenberg früher wirklich einmal größer? Ist eine Stadtteilerweiterung nicht nur aus emotionalen Gründen, sondern auch politisch vertretbar, weil womöglich früher einmal willkürlich die Grenzen verschoben wurden?

Der Historiker Ulrich Brzosa hat sich des Themas angenommen, existieren in Düsseldorf doch noch an ganz anderen Stellen Irritationen: „Ob in Eller und Lierenfeld, Derendorf und Pempelfort, Bilk und Friedrichstadt – überall gibt es Straßen, Plätze und Orte, die gefühlt zu einem Stadtteil gehören, nach der amtlichen Düsseldorfer Stadtteilkarte dort aber gar nicht zu finden sind.“ Schuld an der Misere sei, dass die im Jahr 1900 eingerichteten statistischen Zählbezirke von Düsseldorf 1954 amtlich in „Stadtteile“ umbenannt wurden und seitdem das Wissen um die historisch gewachsenen Stadtteile und ihre Grenzen – heute noch in der amtlichen „Düsseldorfer Gemarkungskarte“ nachschaubar – immer mehr verloren ging. Die Zählbezirke wurden damals vom neu eingerichteten Statistischen Amt der Stadt Düsseldorf eingeführt, um vergleichbare Größen zu haben – für das Melderegister etwa, aber auch für die Arbeitseinteilung der Schornsteinfeger.

Der markante Jägerhof hat sich im Verlauf der Jahrzehnte rein äußerlich kaum verändert. Das Leben auf der Ludenberger Straße schon (1915).

Grafenberg sei nach dem Zweiten Weltkrieg in der Tat geschrumpft, da der Zuschnitt der Statistischen Zählbezirke ständig geändert wurde. Die Gemarkungsgrenzen – orientiert am Preußischen Urkataster von 1830 – seien bis heute allerdings unverändert geblieben. „Die Grenze zwischen Grafenberg und Ludenberg war übrigens bis zur Eingemeindung 1909 die Stadtgrenze von Düsseldorf zum Amt Mettmann und daher schon immer sehr exakt vermessen und ausgewiesen gewesen“, sagt Brzosa. Als der Jan-Wellem-Brunnen (18. Jahrhundert), die Landeskliniken (19. Jahrhundert) und die Rennbahn (20. Jahrhundert) errichtet worden seien, wurden all diese Anlagen in Ludenberg gebaut, bekräftigt der Historiker.

Die Ecke Pöhlenweg/Ludenberger Straße erkennen Grafenberger und Ludenberger sofort – auch, wenn die Aufnahme mehr als 100 Jahre alt ist.

Ludenberg sei übrigens nie eine geschlossene Ortschaft gewesen. „Es war immer ein bedeutungsloser Weiler, der 1852 der neueingerichteten Landbürgermeisterei von Gerresheim seinen Namen gab. Die Gerresheimer Landbürgermeisterei hätte damals genauso gut Vennhausen oder Morp heißen können, die ebenfalls nur ein paar versprengte Höfe umfassten und gemeinsam mit dem Flecken Ludenberg zu einer Landbürgermeisterei vereint wurden“, sagt Brzosa. Das sei auch der Grund, warum Ludenberg bis heute weder eine Mitte noch ein „Gesicht“ habe. Genauer: „Ludenberg hat es als Ort eigentlich nie gegeben.“

Nicht nur die schöne Gaslaterne in der Schubertstraße sticht hier ins Auge (1915).

Dann gibt es da noch den „Bahnhof Grafenberg“, dort, wo heute die Metro ihren Sitz an der Schlüterstraße in Flingern hat, in dem alten Wartesaal hat sich inzwischen das Restaurant Tafelsilber ausgebreitet. Warum der Bahnhof so hieß: „Die Station lag am Rand von Flingern, war aber auf Grafenberg ausgerichtet, auf Fahrgäste, die beispielsweise einen Ausflug in den nahe gelegenen Grafenberger Wald machen wollten“, erklärt Brzosa. Das sei so ein bisschen wie mit dem Flughafen Weeze, den Fluglinien ja unlauter auch gerne als Airport Düsseldorf bezeichnen, obwohl mehr als 80 Kilometer dazwischen liegen. 1872 wurde der Bahnhof für die private Bergisch-Märkische Eisenbahn-Gesellschaft in Betrieb genommen, 1891 war nach der Verstaatlichung der Bahn schon wieder alles vorbei mit der Personenbeförderung. Fortan diente der Standort nur noch als Rangier- und Güterbahnhof.

So sah der Staufenplatz noch um 1910 aus.

Noch ein Beispiel: Die 1876 tatsächlich als „Irrenanstalt“ eröffnete heutige Landesklinik vereinte mehrere ähnliche Häuser im Rheinland zu einer modernen Einrichtung „bei Grafenberg“. Da die Heilanstalt für Patienten aus der ganzen Region zuständig war, brauchte die Klinik eine überregional bekannte Besucheranschrift. „Bei Gerresheim wäre vielleicht besser gewesen, da es näher lag. Aber Grafenberg gehörte zu Düsseldorf, was halt jeder kannte. Mit Ludenberg konnten die Entscheidungsträger zum damaligen Zeitpunkt ohnehin überhaupt nichts anfangen“, sagt Brzosa. Dennoch sei Fakt: „Das Klinikum liegt definitiv in Ludenberg.“

Kaum Verkehr auf der Ludenberger Straße im Jahr 1920.

Und wie sieht’s mit dem TV Grafenberg aus, der genau genommen auf Gerresheimer Gebiet liegt? „Die später angelegte Sulzbachstraße wurde im Rahmen der Festlegung der statistischen Zählbezirke als neue Grenzlinie genommen, um die Orientierung zu erleichtern“, sagt Brzosa. Dumm halt, dass das Sportgelände des Vereins auf der südlichen Seite der Straße lag und das Vereinsleben sich daher heute in Gerresheim abspielt. Zumindest in diesem Fall hält Brzosa eine Neuausrichtung der Grenzen zugunsten von Grafenberg für gerechtfertigt. Insgesamt, so der Historiker, sei Grafenberg bei dem Wirrwarr um Statteilgrenzen, Zählbezirken und Gemarkungen aber noch recht glimpflich davongekommen: „Stadtmitte zum Beispiel ist wahllos zusammengewürfelt, Eller wurde immer größer und Lierenfeld im Gegenzug immer kleiner.“

So leergefegt wirkte die Ecke Vautier-/Grimmstraße im Jahr 1920.