Düsseldorf-Garath : Hospiz zeigt Bilder vom Meer

Düsseldorf Mehr als 100 Fotos waren für den Fotowettbewerb eingereicht worden. 13 Sieger-Bilder werden nun in einer Ausstellung präsentiert.

Das Echo auf den Fotowettbewerb, zu dem das Caritas Hospiz in Garath gemeinsam mit der Benrather Fotogalerie Schwarzweiss aufgerufen hatte, war erheblich größer, als die Initiatoren ursprünglich angenommen hatten. So hatte die Jury die Qual der Wahl, aus insgesamt 107 eingesandten, qualitativ hochwertigen Fotos zum Thema „Sommertag am Meer“ dreizehn Sieger-Bilder auszuwählen. Die wurden anlässlich des Hospiz-Sommerfestes an der René-Schickele-Straße der Öffentlichkeit präsentiert.