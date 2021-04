Kolumne zur Politik in Düsseldorf : Die SPD macht am Rheinufer die Rolle rückwärts

Meinung Düsseldorf Zur Politik gehören Tricks und Taktik. Manche Idee geht aber nach hinten los, vor allem dann, wenn sich Akteure selbst widersprechen. Diese Woche gibt es dafür im Düsseldorfer Rathaus ein Beispiel.

Die Ratsfraktion SPD/Volt schafft nun etwas anderes und verfeinert die Abstrusitäten des politischen Geschäfts noch. Sie fordert in einem Antrag für die Ratssitzung am Donnerstag zur Beruhigung der Situation am Rheinufer Schranken oder Poller. Das ist deswegen witzig, weil die Sozialdemokraten diese voriges Jahr, als sie noch Gestaltungsmacht hatten, abgelehnt haben.

Bis zur Wahl im September 2020 nämlich war die SPD-Fraktion Teil der Ratsmehrheit, sie bildeten mit Grünen und FDP die Ampel-Kooperation. Diese hatte sich, als Auto-Poser und Feier-Volk die Nerven der Alt- und Carlstadt-Bewohner im Sommer wieder mal ramponiert hatten, schon auf eine Schranke oder Poller geeinigt, um die Poser-Szene vom Rheinufer fernzuhalten, da blockte die SPD das Thema ab. Sie mäkelte plötzlich an Schranke und Pollern herum, weil sie angeblich nicht praktikabel seien. Liefer- oder Pflegedienste hätten dann beispielsweise keine Chance, zu ihren Kunden oder Patienten zu kommen, hieß es. Es müsse eine andere Lösung her. Dass sich zuvor vor allem FDP-Frontfrau Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Oberbürgermeister Thomas Geisel als OB-Kandidatin herausforderte, für Schranke oder Poller stark gemacht hatte, war natürlich reiner Zufall.

Kommunalpolitik in Düsseldorf : Zerbricht die Ampel an Hundekotbeuteln?

Antwort an die FDP : Oberbürgermeister Richrath verteidigt Ausgangssperre in Leverkusen

Jetzt, da sie nach einem Stimmenverlust von 11,4 Prozentpunkten kaum mehr etwas zu sagen haben, machen die Sozialdemokraten, allen voran ihr Verkehrsexperte Martin Volkenrath, am Rhein die Rolle rückwärts. Er spricht von einer Neubewertung der Situation. Der Andrang an der Rheinuferpromenade durch Passanten und vor allem Radler sei so groß, dass man den Straßenraum neu aufteilen müsse. Wie die FDP will sie dies von Freitagabend bis Sonntagabend und am Abend vor Feiertagen umsetzen. Die Verwaltung solle doch bitte ein Konzept vorlegen, das noch im Somer dieses Jahres umgesetzt werden soll.