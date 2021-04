Kostenpflichtiger Inhalt: Nach fünf Jahren : Düsseldorfer Theatermuseum erhält neuen Leiter

Das Theatermuseum verlässt bald seinen Standort im Hofgärtnerhaus. Foto: Endermann/Andreas Endermann

Exklusiv Düsseldorf Nach fünf Jahren bekommt das Theatermuseum in Düsseldorf einen neuen Leiter, die Stelle war seitdem nicht besetzt. Nun wird der Name des Nachfolgers von Winrich Meiszies bekannt. Der Stadtrat soll am Donnerstag dem Vorschlag zustimmen.