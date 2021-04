Zankapfel in Erkrath : Neanderhöhe: Erschließung geht weiter

ERKRATH Eine knappe Ratsmehrheit ist für die gewerbliche Weiterentwicklung der Ackerfläche an der Hochdahler Straße. Die eisenzeitlichen Funde hätten keine überregionale Bedeutung.

Doch eine knappe Ratsmehrheit will die gewerbliche Entwicklung in Erkrath, um die Gewerbesteuereinnahmen dauerhaft zu erhöhen. Sie sieht in den Funden keine überregionale Bedeutung und auch keinen Wendepunkt in der Geschichtsschreibung Hochdahls.