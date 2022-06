Verkehrsinfrastruktur in Düsseldorf : Das sind die Sommerbaustellen der Stadt

Unterhalb des Kennedydamms wird bis voraussichtlich Ende August in Höhe der Kreuzung mit der Roßstraße ein neuer Abbieger gebaut. Foto: Stadt/Stadt Düsseldorf

Düsseldorf In diesem Jahr stehen in der verkehrsärmeren Zeit der Ausbau der Radwege und die Optimierung der Straßen im Fokus. Unterhalb des Kennedydamms wird ein neuer Abbieger gebaut.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Stadt nutzt die verkehrsärmere Zeit in den Schulferien für ihre Sommerbaustellen. In diesem Jahr stehen der Ausbau der Radwege und die Optimierung der Straßen im Fokus, aber auch an der Theodor-Heuss-Brücke wird etwa gearbeitet. Der Vorteil der Ferien sei es, „dass regelmäßig anstehende Brückenprüfungen vorgenommen werden können, ohne den Verkehr stark zu beeinträchtigen“, sagt Andreas Schmitz von der Verwaltung.

Hofgartenrampe/Oederallee An der Oederallee wird der Radfahrstreifen vom Joseph-Beuys-Ufer in Richtung Osten bis zur Hofgartenrampe fortgesetzt. Da es an dem Knotenpunkt Oederallee vermehrt zu Unfällen gekommen ist, wird dort nun eine Ampel installiert, die Radfahrern Vorrang gewährt und die die Sicherheit erhöhen soll. Im weiteren Verlauf, in Richtung Süden, wird entlang der östlichen Seite der Hofgartenrampe ein Zweirichtungsradweg gebaut. Zur sichtbaren Trennung von Geh- und Radweg werden die Radwege weitgehend rot asphaltiert. Die Baukosten betragen rund 1,3 Millionen Euro.

Info DSK-Programm für acht Straßen Kaltbauweise Mit einer dünnen Asphaltschicht in Kaltbauweise (DSK) werden in den Stadtteilen Gerresheim, Benrath und Hassels acht Straßen saniert. Es sind die Straßen Am Poth, Dörnbergstraße, Flotowstraße, Silcherstraße, Spohrstraße, Benrodestraße, Am Wald 33 (Stichstraße) und Chopinstraße. Kosten Während der Arbeiten, die in der Regel ein bis zwei Tage dauern und alle bis zum 14. Juli beendet sein sollen, werden Vollsperrungen nötig. Die Kosten aller DSK-Maßnahmen betragen rund 215.000 Euro.

Oberkasseler Brücke/Joseph-Beuys-Ufer Der Radweg am Rhein wird für den Rad- und Fußverkehr weiter ausgebaut. Unterhalb der Oberkasseler Brücke laufen seit Mitte Mai die Arbeiten für eine Rampe am Tonhallenufer. Sie ermöglicht zukünftig auch dem Radverkehr, von der Rheinpromenade auf das Tonhallenufer und Robert-Lehr-Ufer zu gelangen. Es entsteht so eine weitere Route auf der hochfrequentierten und beliebten Radverkehrsachse entlang des Rheins, über die zukünftig auch die sich in Planung befindliche erste Radleitroute verlaufen soll. Die Fertigstellung ist noch in diesem Sommer geplant. 486.868 Euro werden „verbaut“.

Kennedydamm Unterhalb des Kennedydamms wird bis voraussichtlich Ende August in Höhe der Kreuzung mit der Roßstraße ein neuer Abbieger gebaut. Mit ihm wird eine Wendemöglichkeit aus der Fahrtrichtung stadtauswärts zurück in Fahrtrichtung Süden geschaffen. Die Gehwege bleiben während der Bauarbeiten für Fußgänger zugänglich. Die Kosten von rund 270.000 Euro werden von einem Investor übernommen.

Rather Markt Der Rather Markt bekommt zwischen der Tevernstraße und Liliencronallee eine neue Asphaltdecke. Für die Arbeiten, sie gehen voraussichtlich vom 11. Juli bis 5. August und kosten rund 140.000 Euro, wird eine Vollsperrung notwendig. Die Anlieger werden vorab informiert.

Paulinenstraße Die Kanalarbeiten auf der Paulinenstraße sind abgeschlossen, sodass in den Sommerferien die Straße wiederhergestellt werden kann. Dies wird in zwei Schritten gemacht, die Anwohner werden mit einem Einwurfschreiben über den finalen Bauablauf und sich daraus ergebene Einschränkungen informiert. Von Anfang Juli bis Ende Juli sollen die Arbeiten dauern, die Kosten belaufen sich auf rund 129.000 Euro.

Flaschenstraße Auch in der Flaschenstraße wird nach Abschluss der Kanalarbeiten im Juli die Straße wiederhergestellt. Die Kosten: rund 130.000 Euro.

Höherhof- und Heckteichstraße Die Kanalarbeiten auf der Heckteichstraße und Höherhofstraße sind ebenfalls abgeschlossen. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Ausschreibung. Die Bauausführung ist für das dritte Quartal 2022 vorgesehen. Die Kosten: 640.000 Euro.

Heerdter Lohweg Der Heerdter Lohweg bekommt von der Willstätter Straße bis zur Hansaallee einen neuen lärmoptimierten Fahrbahnbelag. Ein Teil der Arbeiten kann unter einer Teilsperrung erfolgen, abschnittsweise kommt es jedoch zu Vollsperrungen. Die Stadt rechnet mit Kosten in Höhe von rund 265.000 Euro.

Burgunderstraße Auch die Burgunderstraße wird mit einem lärmoptimierten Fahrbahnbelag versehen. Davon betroffen ist der Abschnitt von der Heerdter Landstraße/Eupener Straße bis hin zur Stadtgrenze Neuss. Die Kosten belaufen sich auf rund 252.000 Euro.