Partnerstadt von Düsseldorf : Stephan Keller besucht britische Partnerstadt Reading

Düsseldorf/Reading Die Freundschaft der beiden Städte begann kurz nach dem Zweiten Weltkrieg – und hält bis heute an. Auch die Jugendräte tauschten sich bei dem Zusammentreffen aus.

Düsseldorf und seine britische Partnerstadt Reading haben ihre seit 75 Jahren bestehende Städtefreundschaft erneut bestätigt. Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) nahm am Wochenende bei einem Besuch in Reading eine Urkunde entgegen, die das Fortdauern der Freundschaft beteuert – unterzeichnet von seiner Amtskollegin in der Partnerstadt, Rachel Eden, und Readings Ratsvorsitzendem Jason Brock.

Zum 75. Geburtstag der Städtefreundschaft hatte es in Düsseldorf ein „Reading Weekend“ gegeben; am Wochenende gab es in der britischen Stadt einen ökumenischen Gottesdienst, Ausstellungen und ein Treffen der Jugendräte beider Städte. Sie sprachen unter anderem ´über die Einrichtung öffentlicher Plätze und Aufenthaltsorte für Jugendliche in Düsseldorf, eine jugendgerechtere Gestaltung des ÖPNV sowie kostenlose Menstruationsprodukte in Schulen.