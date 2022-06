Düsseldorfer Bäder : Es gibt wieder die Kinderkarte für die Sommerferien

Düsseldorf Im vergangenen Jahr gab es sie coronabedingt nicht, jetzt ist sie wieder zu haben: die Sommerferienkarte für die Düsseldorfer Bäder. Diese kostet 22 Euro – bei den Öffnungen muss man allerdings genau hinschauen.

(ujr) Urlaub in Balkonien ist noch schöner, wenn man viel ins Schwimmbad kann – und das nicht so teuer ist. Die Bädergesellschaft bietet wieder die Sommerferienkarte für Kinder an, die damit ihre Sommerferien auf günstige Weise in den Düsseldorfer Bädern verbringen können. Man darf aber nur maximal 16 Jahre alt sein: Alle Kinder, die im Jahr 2006 oder später geboren sind, können die Vorteile der Sommerferienkarte ab sofort und bis zum 9. August nutzen. Die Karte ist in allen geöffneten Bädern zum Preis von 22 Euro zu haben.