Dachhaut des Bad-Neubaus in Benrath hatte am Freitag Feuer gefangen : Polizei geht bei Bad-Brand nicht von Brandstiftung aus

Dachhaut des Bad-Neubaus in Benrath hatte am Freitag Feuer gefangen

Die Bauarbeiten am Neubau des Benrather Bades gehen voran, ob der Brand auf den Eröffnungstermin diesen Winter Einfluss hat, ist noch unklar. Foto: RP/Bädergesellschaft Düsseldorf

Düsseldorf Am Freitag gegen 18 Uhr hatten Anwohner der Regerstraße die Feuerwehr alarmiert, weil über der Baustelle eine schwarze Rauchwolke stand. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

(veke/rö) Ob und welche Auswirkungen der Brand auf der Baustelle des Benrather Kombi-Bades hat, dazu kann die städtische Bädergesellschaft derzeit noch keine Aussage treffen. Das Ausmaß der Schäden werde derzeit geprüft, sagt Bädergesellschaft-Sprecher Marcus Werner. Wie viel nachgebessert werden müsse und wie lange das voraussichtlich dauern werde, ließe sich derzeit noch nicht abschätzen. Eigentlich soll das Bad diesen Winter in den Betrieb gehen. Die Bauarbeiten können laut Werner vorerst in anderen Bereichen weitergehen. So hat vor Kurzem der Innenausbau begonnen.