Vom Studio auf die große Tanzhaus-Bühne : HipHop und Samba zum Saisonfinale

Mit den Akademie-Showings ging die Saison im Tanzhaus NRW zu Ende. Foto: Tanzhaus NRW

Düsseldorf Zum Abschluss der Saison gab es im Tanzhaus NRW Samba, HipHop und Tap Dance. Rund 1500 Teilnehmer der Kurse und Workshops zeigten ihr Können auf der großen Bühne. Mit Salsa-Angeboten gibt es jetzt noch zwei heiße Sommer-Nächte.

Es ist eine liebgewonnene Tradition im Tanzhaus NRW, dass die Teilnehmer, die über ein Jahr hinweg die Kursangebote besucht haben, zum Saison-Abschluss ihr Können aus den Studios hinaus auf die große Bühne tragen. Entsprechend groß ist die Aufregung, denn natürlich sitzen Freunde und Familie mit im Publikum.

Jährlich sind es rund 1.500 Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die sich für einen Kursus im Tanzhaus NRW einschreiben. Die Bandbreite des Angebots reicht dabei von Jazz, Urban und Modern Dance über Kinderballett und Tap Dance bis zum HipHop. Selbst vermeintliche Exoten wie orientalischer und afrikanischer Tanz oder Flamenco stehen im Kursprogramm.

Für viele ist Tanz „nur“ ein Hobby und die Ambitionen für eine Karriere stehen entsprechend hinten an. Für andere sind die Kurse an der Erkrather Straße vielleicht sogar das Sprungbrett auf die Bühne. Allen gemeinsam ist jedoch die Liebe zur Bewegung und die Neugier, etwas auszuprobieren.

Die Woche vor dem Start in die Sommerferien ist immer für die Akademie-Showings reserviert. Entsprechend hatten sich die Kursteilnehmer die vergangene Woche für den Höhepunkt des Akademie-Jahres rot im Kalender angestrichen. In zwei Altersgruppen zeigten sie Choreografien und kleine Stücke, die sie in den vergangenen zwölf Monaten im Unterricht mit ihren Dozenten erarbeitet hatten.

Gleichzeitig boten die Vorstellungen auch eine Gelegenheit, Tanzinteressierten das Haus und sein umfangreiches Programm vorzustellen, und Kontakte zu knüpften. Los ging es mit den Teens und Kids; Tänzerinnen und Tänzer von 16 bis 80 Jahre standen am vergangenen Wochenende auf der Bühne. Gezeigt wurden zeitgenössischer Tanz, HipHop, Tap Dance und Samba.

Für alle, die in den Ferien Lust auf Latin Dance haben, bietet das Tanzhaus am 6. Juli und 24. August jeweils ab 20.45 Uhr die im Mai gestartete monatliche „Noche de la Salsa!“ mit den Szene-DJs Medicus und Carlos an. Tickets sind nur an der Abendkasse im Tanzhaus NRW erhältlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Das neue Semester startet am 15. August. Anmeldungen sind für Kinder und Jugendliche ab dem 2. August online möglich. Erwachsene können sich ab 3. August online für Kurse eintragen.

Am Sonntag, 14. August, öffnet das Tanzhaus nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause auch wieder seine „Open Studios“, in denen Neugierige ab 16 Jahre einfach in verschiedene Tänze hineinschnuppern können. An dem Sonntag bietet sich auch die Gelegenheit, die Dozenten im persönlichen Gespräch kennen zu lernen.

Das Bühnenprogramm für die kommende Saison wird Anfang August vorgestellt. Die Saisoneröffnung – dann unter Leitung der neuen Intendantin Ingrida Gerbutaviciute – ist für den 16. September geplant.