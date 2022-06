Sommer-Veranstaltung : Straelen wieder Mekka der Trödel-Fans

Straelen Immer mittwochs während der Sommerferien findet der Schnäppchenmarkt statt. Die Anbieter haben ihre Stände in der ganzen Innenstadt verteilt. Wer einen Stand ergattern möchte, muss früh aufstehen.

Wie so viele Veranstaltungen, musste auch der Schnäppchenmarkt wegen der Corona-Pandemie pausieren. Doch jetzt kommen in Straelen die Trödel-Fans wieder auf ihre Kosten, der Schnäppchenmarkt ist zurück. Und zwar an den gewohnten Terminen, mittwochs während der Sommerferien, in diesem Jahr also von Mittwoch, 29. Juni, bis Mittwoch, 3. August. Von 9 bis 15 Uhr lässt sich in der gesamten Innenstadt an den Ständen der Anbieter so manches Schätzchen entdecken und erwerben. „Keine Neuware“, ruft Christina Beckers vom Stadtmarketing das Grundgesetz des Schnäppchenmarkts in Erinnerung. Aus vielen Telefonaten weiß sie, dass sich viele Menschen auf diese Veranstaltung freuen.