Hilfskräfte für die Flughäfen : Ein ziemlich schlechter Witz

Foto: Christian Schwerdtfeger 21 Bilder Ferienstart am Düsseldorfer Flughafen – Kilometerlange Schlangen und volle Terminals

Meinung Berlin Ausländische Hilfskräfte sollen das Chaos an den Flughäfen nun beseitigen - Reisende müssen sich veralbert vorkommen angesichts dieser Idee. Es fehlt einfach an vorausschauendem Handeln. Das ist im Moment das Kernproblem in Deutschland.