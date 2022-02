Offenes Foyer : Das Düsseldorfer Schauspielhaus als Treffpunkt

Düsseldorf Das Foyer des Düsseldorfer Schauspielhauses steht nachmittags der Öffentlichkeit zur Verfügung. Doch wer kommt – und was machen die Menschen hier? Ein Besuch.

Gebäude Das Theater wurde nach Plänen des Düsseldorfer Architekten Bernhard Pfau in den 60ern gebaut. Es beherbergt zwei Spielstätten. Zwischen 2016 und 2019 war es für Sanierung und Umbau geschlossen. Im September 2020 war auch die Fassade wiederhergestellt.

Und so nutzen unter anderem drei Studentinnen die Möglichkeit regelmäßig, um einen Tapetenwechsel zum Heimstudium zu haben. „Es ist ein schöner Ort und zentral gelegen. Nach dem Lernen können wir noch gemeinsam etwas in der Stadt unternehmen“, sagt Fiona André, die an der Heinrich-Heine-Universität Sozialwissenschaften studiert. Gerade erst hat sie dem Intendanten geschrieben – und um eine Verlängerung der Öffnungszeiten gebeten.