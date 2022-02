Kult-Musical kommt in Juni : Hardy Krüger jr. spielt bei Rocky Horror mit

Kult-Musical kommt in Juni

Düsseldorf Als Erzähler wird der Schauspieler die Handlung des schrägen Musicals im Capitol kommentieren. Das Stück erinnert an die Anfänge seiner Karriere.

Das Ensemble für das Gastspiel der „Rocky Horror Show“ im Capitol-Theater ist komplett. Hardy Krüger jr. übernimmt die Rolle des Erzählers. Seine Aufgabe ist, vom Bühnenrand aus die Handlung des Musicals mit ironischen und spitzen Bemerkungen zu kommentieren – und so ganz bewusst die Zuschauer zu foppen. Buh-Rufe gehören da zur Show.

Mit seinen Auftritten in der Rocky Horror Show kehrt der 53-Jährige Krüger zu den Anfängen seiner Karriere zurück. „Schauspielerisch fing mit dem Musical bei mir eigentlich alles an“, erzählt er. „Die Hauptfigur Frank’n‘Furter war nämlich meine erste Rolle – und zwar am Schultheater.“ Der „Erzähler” sei aber eine neue Herausforderung, die er gerne annehme. Krüger, der nach seiner aktuellen Corona-Infektion in einer Woche wieder bei der RTL-Show „Let‘s dance“ teilnehmen möchte, kann sich aber auch eine Rolle vorstellen. „Den Time Warp traue ich mir schon zu. Jetzt bin ich aber erst einmal gespannt, mit welchen Verbalattacken die wilden Rocky-Horror-Fans versuchen, mich aus der Ruhe zu bringen”, sagt er.