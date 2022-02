Flughafen Düsseldorf : Bundespolizei verhaftet verurteilten Verkehrssünder

Düsseldorf Einen per Haftbefehl gesuchten Verkehrssünder hat die Bundespolizei am Düsseldorfer Flughafen festgenommen. Der Mann wurde bei der Einreisekontrolle gefasst.

Der in Belgien lebende Mann konnte seine Heimreise jedoch fortführen, da er die Geldstrafe in Gesamthöhe von 1200 Euro vor Ort bei der Bundespolizei begleichen und so die Ersatzfreiheitsstrafe in Gesamthöhe von 40 Tagen abwenden konnte.