Karneval in Düsseldorf : Viele Einsätze für die Polizei und Rettungsdienst an Altweiber

Foto: Bretz, Andreas (abr) 38 Bilder Altweiber 2022 in Düsseldorf - so wird in der Altstadt gefeiert

Düsseldorf Obwohl weniger Jecken in die Altstadt kamen, hatten die Einsatzkräfte am Altweibertag viel zu tun – auch mit Problempublikum. Am Wochenende könnte es mit weiteren Karnevalsfeiern und einer Corona-Demonstration wieder voll werden.

Die Polizei in Düsseldorf hat eine erste Bilanz zum Auftakt des Straßenkarnevals gezogen: Insgesamt kamen deutlich weniger Menschen zum Feiern in die Brauchtumszone. Zum Treffpunkt für Gruppen junger Jecken wurde erneut das Rheinufer. Auf der Freitreppe am Burgplatz kamen ab Mittag Hunderte zusammen. Mehrere Hundertschaften waren bis zum frühen Freitagmorgen ständig präsent, heißt es von der Polizei. 46 Personen erhielten einen Platzverweis, 16 wurden in Gewahrsam genommen. Zu größeren Zwischenfällen sei es aber nicht gekommen.

Dennoch: Die Stimmung sei im Laufe des Tages und mit steigendem Alkoholpegel spürbar aggressiver geworden. Mehrfach mussten Polizisten bei kleineren Streitereien eingreifen, heißt es. Aus der Menge wurden zwei Mal Einsatzkräfte mit Flaschen beworfen. Die Polizei nahm deswegen einen 20-Jährigen in Gewahrsam, ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Ein 18-Jähriger beleidigte zudem Ordnungskräfte und leistete Widerstand, als die Polizei seine Personalien aufnehmen wollte. Er wurde ebenfalls in Gewahrsam genommen und muss mit einem Strafverfahren rechnen.

Der Rettungsdienst versorgte 99 Personen, die meisten wegen Kreislaufproblemen und übermäßigen Alkoholkonsums. Das Glasverbot zeigte erneut Wirkung: Es mussten keine Schnittverletzungen behandelt werden. Im Jahr 2020 hingegen waren es noch 300.

Der Ordnungsdienst war mit 135 Kräften im Einsatz, hinzu kamen 80 Sicherheitsleute, um das Glasverbot zu kontrollieren. Bei mehr als 500 2G-plus-Kontrollen wurden elf Verstöße festgestellt, keine davon in der Gastronomie. 18 Wildpinkler wurden erwischt, die ein Bußgeld von mehr als 100 Euro erwartet. Zudem verzeichnete der Ordnungsdienst einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie fünf Beleidigungen.

Das Rheinufer leerte sich ab 16 Uhr aufgrund von starkem Regen innerhalb weniger Minuten, das Geschehen verlagerte sich danach in die Gassen der Altstadt. In der Nacht wurde ein 28-Jähriger nach einem Taschendiebstahl vorläufig festgenommen – der Diebstahl wurde über die Videobeobachtung entdeckt. Erst gegen 2 Uhr wurde es ruhiger um die Feierlichkeiten in der Altstadt.

Auch am Wochenende könnte es wieder voll werden in der Altstadt und der Stadtmitte: Das traditionelle Kö-Treiben am Sonntag findet zwar offiziell nicht statt, bei Sonnenschein und zweistelligen Temperaturen dürften sich aber dennoch viele Jecken auf den Weg in die Innenstadt machen. Die Brauchtumszone wird deshalb am Sonntag um die Königsallee erweitert.

Zudem sind für Samstag erneut zwei Demonstrationen angemeldet, bei denen mehrere Hundertschaften der Polizei im Einsatz sein werden. Auf den Straßen kann es zwischen 15 und 20 Uhr durch die Protestzüge erneut zu erheblichen Staus kommen, auch Busse und Bahnen werden betroffen sein, teilte die Polizei mit.