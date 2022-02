Lärm in Düsseldorf : Kaiserswerther Straße: Lärmschutz contra Denkmalschutz

Düsseldorf Anwohner klagen seit vielen Jahren über Lärmbelästigungen durch das Kopfsteinpflaster. Ein Austausch ist aber nicht so einfach, denn der historische Straßenbelag ist in die Denkmalliste eingetragen.

Manchmal treffen zwei Standpunkte aufeinander, und dann ist es schwierig, beide unter einen Hut zu bekommen und einen Kompromiss zu finden. So ist es zum Beispiel auf der Kaiserswerther Straße. Das dortige Kopfsteinpflaster ist in die Denkmalliste eingetragen, es ist aber gleichzeitig auch alles andere als geräuscharm. Und das spüren die Anwohner seit vielen Jahren am eigenen Leib.

Jetzt will die Bezirksvertretung 1 noch einmal versuchen, eine Lösung für das Problem zu finden, mit der alle leben können. In der nächsten Sitzung am Freitag, 4. März, um 14 Uhr im Rathaus werden SPD und Linke einen überfraktionellen Antrag stellen, mit dem angestrebt wird, „Denkmalschutz und Lärmschutz miteinander zu versöhnen“. Es gehe dabei vor allem darum, die Lärmschutzbedürfnisse der Anwohner an der Kaiserswerther Straße ernst zu nehmen. Demnach soll die Verwaltung prüfen, ob ein Austausch des bestehenden Pflasters auf der stadtauswärts führenden Straßenseite der Kaiserswerther Straße zugunsten eines lärmmindernden Asphalts möglich sei – bei gleichzeitigem Erhalt des Pflasters auf der stadteinwärts führenden Seite.