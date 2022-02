Kultur für Kinder : Zwölf Museen öffnen einen Abend lang für Kinder

Düsseldorf Die zweite Museumsnacht möchte mit zahlreichen Aktionen den Nachwuchs für Kunst und Kultur interessieren. Termin in der 8. April. Zwölf Düsseldorfer Kulturstätten nehmen teil.

Zwischen 18 und 22 Uhr gibt es in den Häusern für Kinder zwischen fünf und zehn Jahren viel zu entdecken. Workshops und Führungen stehen auf dem Programm, dazu ist eine Stadtrallye für Kinder. Die einzelnen Museen und Institute werden Rätselfragen beisteuern, die Kinder auf ihrer „Rallye“ durch die Stadt beantworten können. Und auch zu gewinnen wird es etwas geben. Die Flyer mit den Rätselfragen liegen am Abend der Kindermuseumsnachnacht in allen beteiligten Museen aus.

Premiere für die Museumsnacht Düsseldorf war am 31. Januar 2020. Bei der ersten Ausgabe kamen rund 2.200 junge Besucherinnen und Besucher in die städtischen Museen und Kulturinstitute. Die Corona-Pandemie ließ in 2021 eine weitere Kindermuseumsnacht nicht zu, so dass es nun in diesem Jahr weiter geht. Wie bei der ersten Nacht nehmen Filmmuseum, Goethe-Museum, Heinrich-Heine-Institut, Hetjens Deutsches Keramikmuseum, SchifffahrtMuseum, Stadtmuseum, Theatermuseum sowie die Mahn- und Gedenkstätte teil. Neu dabei sind KIT – Kunst im Tunnel, Kunsthalle, Kunstpalast und NRW-Forum. Unter dem Einfluss der andauernden Pandemie finden viele der Aktionen voraussichtlich unter freiem Himmel statt. Die Teilnahme an der Kindermuseumsnacht ist kostenfrei.