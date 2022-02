Düsseldorf-Golzheim : Joggerin von Pkw erfasst und lebensgefährlich verletzt

Düsseldorf Lebensgefährlich verletzt wurde eine Joggerin in Düsseldorf-Golzheim. Sie war von einem Pkw erfasst worden, als sie eine Straße überquerte.

Schwer verletzt worden ist eine 48-jährige Joggerin am Mittwochmorgen, als sie eine Straße überqueren wollte und dabei von einem Pkw erfasst wurde. Rettungskräfte brachten die Frau mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Laut Polizei war die Frau auf der Klever Straße in Richtung Cecilienallee unterwegs. An der Kreuzung Klever Straße/Fischerstraße wollte sie die Fahrbahn an einer Ampel überqueren. Dort wurde sie plötzlich von dem Ford eines 50-Jährigen erfasst, der die Fischerstraße in Richtung Innenstadt befuhr.