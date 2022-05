Nach Bürgerprotesten in Düsseldorf : Anzeigen gegen Rote-Karte-Demonstranten fallen gelassen

Nach Bürgerprotesten in Düsseldorf

Düsseldorf Die Anwohner, die Anfang des Jahres gegen die Impfpflicht-Gegner protestiert hatten, müssen nicht mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Die Verfahren gegen Anwohner aus Unterbilk, die mit roten Karten gegen die Corona-Maßnahmen-Kritiker demonstriert hatten, wurden fallen gelassen. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Düsseldorf . Ihnen wurde vorgeworfen, ihren Gegenprotest nicht angemeldet zu haben – darum hatte die Polizei Anzeigen gegen Unbekannt und gegen zwei Demonstranten geschrieben. Denn wer eine Versammlung veranstaltet, ohne sie anzumelden, begeht eine Straftat und muss mit einer Geldstrafe oder gar einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr rechnen. In diesem Fall aber konnten keine Tatverdächtigen ermittelt werden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Es sei nicht klar, wer die Demonstrationen hätte anmelden müssen.

Mehrere Anwohner aus Unterbilk hatten Anfang des Jahres den Gegenprotest gestartet, weil sie die wöchentlichen Demonstrationen der Impfpflicht-Gegner vor ihrer Haustür nicht mehr hinnehmen wollten. Sie zeigten den Querdenkern an der Ecke Fürstenwall und Kronprinzenstraße die rote Karte. Anfangs waren es nur einzelne Personen, die sich während der wöchentlichen Protestzüge an den Straßenrand stellten, doch Woche für Woche schlossen sich immer mehr Nachbarn an. Ende Januar folgten die Anzeigen.