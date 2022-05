Premiere in der „Komödie“ : Blühender Blödsinn mit froher Botschaft

Dimitri Tellis (l.) und Peter Millowitsch in der Premiere der "Komödie". Foto: tanya davidow/Komödie

Düsseldorf In der „Komödie“ erlebte das Stück „Einmal Kö und nicht zurück“ Premiere. Frohe Botschaft: An derselben Stelle wird ein neues Theater gebaut

Wann passiert es schon einmal, dass ein Happy-end verkündet wird, bevor der Vorhang sich öffnet? Zu diesem seltenen Ereignis kam es bei der Premiere „Einmal Kö und nicht zurück“ in der „Komödie“. Gar zu gern hätte Theaterleiterin Verena Wüstkamp die frohe Botschaft persönlich überbracht, musste aber wegen Corona-Quarantäne zu Hause bleiben. An ihrer Stelle betrat Hajo Riesenbeck die Bühne.

Der Vorsitzende des Freundeskreises erwähnte den baldigen Abschied von der Steinstraße, den Umzug ins Capitol-Theater auf noch unbestimmte Zeit – und zündete seelenruhig den Knaller: „Wir können davon ausgehen, dass wir hier wieder einziehen dürfen“, verkündete Riesenbeck dem staunenden Publikum. „Mit der Stadt haben wir gut verhandelt und uns auf eine sehr gute Miete geeinigt. Der Besitzer dieser Immobilie wird uns am alten Platz ein schönes neues Theater bauen.“

info Ein berühmtes Stück wird ins Rheinland versetzt Berühmte Vorlage Theaterdirektor Emanuel Striese kennt man aus dem Schwank „Der Raub der Sabinerinnen“ von Franz und Paul von Schönthan (1883). In „Einmal Kö und nicht zurück“ wird der Patriarch mit seiner Truppe von den Autoren Barbara Schöller und Peter Millowitsch ins Rheinland versetzt. Termine und Tickets Das Stück steht bis zum 26. Juni auf dem Spielplan der „Komödie“: Donnerstag und Freitag 19.30 Uhr, Samstag 16 und 19.30 Uhr, Sonntag entweder 14.30 oder 16 Uhr. Info und Karten: Tel. 0211/13651333.



www.komoedie-steinstrasse.de

Die „Abrissparty“ am 1. Juli bietet noch einmal ein buntes Programm mit Anekdoten und Geschichten. Beim Flohmarkt am 3. Juli werden Requisiten, Kostüme und Stühle verkauft – als Andenken an die „Komödie“, die nach langer Zitterpartie wieder an eine gesicherte Zukunft glauben darf. Unter dem Aspekt ihrer berechtigten Hoffnung auf Heimkehr trifft der Titel des aktuellen Stücks „Einmal Kö und nicht zurück“ nicht haarscharf ins Schwarze. Dafür aber ins Herz der Zuschauer. Barbara Schöller und Peter Millowitsch haben einen saftigen, in Düsseldorf verorteten Schwank verfasst, in dem es um die bedrohte Existenz der „Kammerspiele Pempelfort“ und ein Netz aus Notlügen geht.

Die Figur des Schmierentheater-Direktors ist inspiriert vom Patriarchen Striese aus „Der Raub der Sabinerinnen“. Zu erleben ist auch hier ein „Theater im Theater“, ein Stück Alltags-Wahnsinn hinter den Kulissen. Immanuel Striese blendet die Sorgen aus und schwärmt von seinem neuen genialen Stück, das er gerade verfasst. Diesmal, da ist er sich sicher, wird es ein Erfolg werden.

Vorerst aber führt man „Schweinchen öff öff im Drachenland“ vor Grundschulkindern auf. Der Schauspieler Hans Wurst (Peter Millowitsch) versucht seit Jahren, das Theater vor der Pleite zu retten, und zapft fortwährend seine reiche Schwester in Neuseeland an. Dafür erfindet er Frau, Tochter und Schwager, die alle krank sind und sich bei kostspieligen Kuren erholen müssen. Die familienverbundene Lavinia (Andrea Spatzek) hält die kleine Klitsche über Wasser.

Plötzlich aber steht sie unangekündigt in Düsseldorf vor der Tür, will endlich ihre Verwandten kennenlernen und versetzt ihren Bruder in helle Aufregung. Jetzt, schwant ihm, kommt alles heraus, der Geldhahn wird zugedreht, das Theater ist futsch. Direktor Striese aber gibt nicht auf. Wozu verfügt er über Schauspieler, mit denen er die Familienmitglieder „besetzen“ kann? Dimitri Tellis spielt den Komödianten herausragend, ein Glücksfall für dieses Stück. Unbeirrt treibt er den treuherzigen Hans Wurst in die aberwitzigsten Flunkereien, damit der Schwindel bloß nicht auffliegt. Sprühend vor Spiellust schustert er jedem seine Rolle zu.

Nur widerwillig wird Jung-Schauspielerin Gaby (Swantje Riechers) zum Töchterchen im Pippi-Langstrumpf-Look. Ole (Slim Weidenfeld) mutiert mitsamt seinem drolligen Akzent zum Schwager, der ein schweres Los zu schultern hat. Johanna (Christiane Hecker), von der Mimin zur Nonne geworden, springt als Wursts Ehefrau ein.