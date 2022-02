Umstrittene „Spaziergänge“ : Düsseldorfer Parteien rufen erstmals zum Protest gegen Corona-Demonstration auf

Düsseldorf Erstmals positionieren sich die Düsseldorfer Parteien in einer gemeinsamen Stellungnahme gegen die Querdenken-Demonstrationen: CDU, Grüne, SPD, FDP und Linke rufen Bürgerinnen und Bürger für Samstag zum Gegenprotest auf.

In der Düsseldorfer Politik regt sich Widerstand gegen die wöchentlichen Demonstrationen der Querdenker und Impfpflicht-Gegner. Die Parteien CDU, die Grünen, SPD, FDP und die Linken rufen ihre Mitglieder und alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, am Samstag auf die Straße zu gehen und den Demonstranten die rote Karte zu zeigen.

In dem Tross seien neben Kritikern der Corona-Politik auch „Impfgegner, Verschwörungstheoretiker und Rechtsradikale“ unterwegs, heißt es in dem Aufruf. Man sei entsetzt darüber, wie viel Hass und Hetze von den Demonstrationen ausgingen. „Das ist für uns völlig inakzeptabel und erfordert eine gemeinsame Reaktion und Antwort der demokratischen Parteien“, heißt es. Die derzeit stille Mehrheit der Menschen in Düsseldorf solle am Samstag sichtbar werden und sich friedlich der „kleinen, radikalisierten und die Gesellschaft spaltenden Minderheit“ entgegenstellen.