Corona-Infektionen gehen zurück : Belgien hebt Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr auf

Auch im öffentlichen Nahverkehr müssen die Menschen in Belgien ab Montag keine Masken mehr getragen. Foto: dpa/Christoph Soeder

Brüssel Die belgische Regierung hob am Freitag die verbliebenen Pandemie-Maßnahmen im öffentlichen Raum auf. Damit fällt auch die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr weg. Ab Montag müssen die Menschen im Nachbarland nur noch in medizinischen Gebäude Maske tragen.

In Belgien müssen Menschen künftig auch im öffentlichen Nahverkehr keine Maske mehr tragen. Am Freitag hob das Corona-Komitee der belgischen Regierung die verbliebenen Pandemie-Maßnahmen im öffentlichen Raum auf, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete. Ab Montag ist es demnach nur noch in Arztpraxen, Apotheken und im Krankenhaus Pflicht, eine Maske zu tragen. Zudem wurden restliche Reisebeschränkungen wie Impf- oder Quarantänepflichten aufgehoben.