Prozess in Düsseldorf : Mann soll anderen auf Flughafen-Toilette beraubt haben

Düsseldorf Ein 44-Jähriger soll einen anderen Mann auf der Toilette des Flughafens mit einem Messer bedroht haben. Ihm wird jetzt räuberische Erpressung vorgeworfen. Der Angeklagte weist die Vorwürfe zurück.

Mit der Erklärung, er sei „nicht schuldig“, ist ein 44-jähriger Angeklagter am Donnerstag in einen Prozess vor dem Landgericht gestartet, bei dem ihm eine räuberische Erpressung auf einer Flughafen-Toilette vorgeworfen wird. Laut Anklage habe er frühmorgens im April 2020 nämlich die unverriegelte Tür eine Flughafentoilette aufgerissen und einen Mann unter Vorhalt eines Küchenmessers zur Herausgabe einer Plastiktüte aufgefordert. Die Beute soll allerdings nahezu wertlos gewesen sein, denn in der Tüte befanden sich ein Paar getragene Damenschuhe und alte Handy-Kabel. Das Landgericht hat zur Klärung des Falles jetzt zwei weitere Prozesstage eingeplant.

Denn am Vortag der angeklagten Tat habe er den Mann und eine Frau zufällig am Hauptbahnhof getroffen und habe beiden nach einem kurzen Kennenlern-Gespräch sogar „eine Decke geschenkt, denn ich hatte die übrig – und die beiden hatten ja auch nix“, so die Darstellung des 44-Jährigen. Nach einer gemeinsamen Fahrt per Straßenbahn sei das Paar in Rath ausgestiegen, er sei noch bis zum Flughafen gefahren. Doch plötzlich und ohne jeden Anlass, so der Angeklagte weiter, habe die Frau ihn am Folgetag am Hauptbahnhof dann beschuldigt, er habe ihrem Begleiter eine Plastiktüte gestohlen und dabei sogar ein Messer als „gefährliches Werkzeug“ eingesetzt. Diesen Vorwurf habe er nicht besonders ernst genommen, sondern habe der Frau nur geraten: „Denk’ nochmal darüber nach.“ Um eine Zigarette zu rauchen, sei er dann aus dem Gebäude gegangen, zum Bahnhofsvorplatz geschlendert – und sei dort schon nach wenigen Minuten von mehreren Polizisten überwältigt und abgeführt worden.