Altbier-Brote in Düsseldorf : Beliebte Altbier-Rettungsringe sind bald ausverkauft

Düsseldorf Aus der Altbier-Not der Füchschen-Brauerei wurde das Altbier-Brot. Die Nachfrage nach den sogenannten Rettungsringen ist so groß, dass mehrere Tausend Liter Bier vor der Entsorgung gerettet wurden.

In vielen Bäckereien sind zurzeit die sogenannten Altbier-Rettungsringe der absolute Verkaufsschlager. Die Düsseldorfer Handwerksbäcker waren auf die Idee gekommen, 6000 Liter Füchschen-Alt vor der Entsorgung zu retten – das Mindeshaltbarkeitsdatum rückte näher – und daraus ein Altbier-Brot zu backen. Wegen der großen Nachfrage geht die Aktion in diesen Tagen schon wieder zu Ende: „Die 6000 Liter sind sozusagen verbacken. Ich werde aber mit den Bäckern nach Ostern mal sprechen und fragen, ob man aus der Idee eine beständige Sache machen kann“, sagt Füchschen-Chef Peter König.

Kostenpflichtiger Inhalt Allein aus den 6000 Litern Füchschen enstanden mehr als 15.000 Brote. Das Alt ersetzte bei der Produktion das Wasser, die verschiedenen Bäckereien backten unterschiedliche Varianten der Rettungsringe. In Düsseldorf machten die Bäckereien Pass, Puppe, Stadtbäckerei, Cölven, Terbuyken, Oehme, Behmer und Hinkel mit, dazu die Bäckerei Förster in Essen und De Koster-Grothe in Wuppertal. Für Bäcker Josef Hinkel ist die gesamte Aktion beispielhaft, wie gut die Handwerksbäcker Düsseldorf bei aller Konkurrenz zusammenstehen: „Wie man sich unterstützt, ist unfassbar gut. Dann entstehen automatisch so tolle Ideen. Da wird nicht lange gequatscht, sondern gemacht.“