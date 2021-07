Schwerer Unfall in Düsseldorf : Polizeiwagen rammt Auto von Bäcker Hinkel

Schwerer Unfall in Düsseldorf

Stadtmitte Bei einem schweren Unfall in der Innenstadt gab es am Samstagmorgen fünf Verletzte. Das Polizeipräsidium Duisburg hat die Ermittlungen übernommen.

DÜSSELDORF (ujr) Am Samstagmorgen ist es gegen 6.30 Uhr in der Innenstadt an der Kreuzung Berliner Allee/Steinstraße zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Streifenwagen der Polizei und ein Lieferfahrzeug von Bäcker Josef Hinkel stießen zusammen.