Corona-Projekt der Tonhalle : In der Musik unter dem Sternenhimmel vereint

Die Tonhalle und der Rotary-Club planen das „Neuland“-Projekt für Musiker der freien Szene. Es gipfelt in einem Konzert am 9. Juni

(w.g.) Die Corona-Pandemie hat Musiker, die als Soloselbstständige tätig sind, besonders schwer getroffen. In dieser Situation startet die Tonhalle mit Unterstützung des Rotary Club Düsseldorf-Süd das Projekt „Neuland“. Es möchte diesen Künstlern helfen, wieder kreativ zu werden – mit Aussicht auf ein greifbares Ziel: ein Konzert unter dem Sternenhimmel der Tonhalle am 9. Juni.

Alle „Neuland“-Mitwirkenden erhalten ein Konzerthonorar sowie repräsentatives Videomaterial ihres Auftritts, Probenmöglichkeiten in der Tonhalle sowie technischen Support. Angesichts der dynamischen Pandemielage plant die Tonhalle das „Neuland“-Konzert als Hybrid-Format: sowohl mit Live-Publikum als auch als Livestream, so dass das Konzert am 9. Juni parallel zum Live-Event im Mendelssohn-Saal einem breiten Publikum an den Bildschirmen zugespielt werden kann.