Düsseldorf-Mörsenbroich : Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Düsseldorf Schwer verletzt wurde ein Radfahrer, als in Düsseldorf-Mörsenbroich mit einem Pkw zusammengestoßen ist. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Während der Spurensicherung kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Ein 48-jähriger Radfahrer verletzte sich am Montagnachmittag schwer, als er in Mörsenbroich mit einem Pkw zusammen stieß. Laut Polizei war er mit seinem Lastenfahrrad auf dem Vogelsanger Weg in Richtung Münsterstraße unterwegs. Als der Düsseldorfer in die Opitzstraße einbiegen wollte, bemerkte er den entgegenkommenden Pkw (Hyundai) eines 21-Jährigen zu spät und kollidierte mit dem Fahrzeug.