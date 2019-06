Auszeichnung in der Werbebranche : Der „Titanium Lion“ geht nach Düsseldorf

Dennis May (r.) von DDB war auch bei der „Night of Creativity im Congress Center Düsseldorf dabei, hier mit Fabian Kirner (l., Grey) und Kenny Blumenschein (Ogilvy & Mather). Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Düsseldorf Zum ersten Mal in der Geschichte des Cannes Lions Festivals, das am Freitag an der Côte d’Azur zu Ende ging, erhält eine deutsche Agentur den begehrten „Titanium Lion“. Der Werbeagentur DDB mit Sitz auf der Breite Straße ist damit ein echter Coup gelungen.

Von Susanne Mendack

Die 2003 eingeführte „Über“-Kategorie zeichnet hochkreative Werbung aus und geht über die Gold-Löwen (in etwa vergleichbar mit einem Oscar in der Filmwelt) hinaus. In der Kampagne „The Unscensored Playlist“ im Auftrag von Reporter ohne Grenzen werden kritische Texte von Journalisten zu Pop-Songs umgewandelt; dank der Kooperation mit Musik-Streamingdiensten wird somit die Zensur in autoritär geführten Staaten umgangen.

Dennis May, Chief Creative Officer von DDB: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit einer ganz besonderen Arbeit für ein sehr wichtiges Thema einen so besonderen Preis gewonnen haben.“ Es freue ihn für das gesamte Team und den mutigen Kunden, „dass wir gemeinsam diesen Titanium-Löwen zum ersten Mal nach Deutschland holen konnten“.

In Cannes war DDB auch für den Kunden Stabilo erfolgreich – die Werbung „Highlight the Remarkable“ erhielt einen Goldenen Löwen. Hierbei werden auf Fotos Frauen mit einem Stabilo-Marker hervorgehoben, die Geschichte geschrieben haben, jedoch niemals öffentlich aus dem Schatten der Männer hervortraten.