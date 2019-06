Rheinkirmes 2019 in Düsseldorf : Der Kirmes-Countdown läuft

Düsseldorf Düsseldorf bereitet sich auf das größte Volksfest der Stadt vor: Auf den Rheinwiesen werden die Achterbahnen und Bierzelte aufgebaut, die Rheinbahn erstellt einen Sonderfahrplan und die Anwohner bekommen Parkausweise.

Noch gleicht das Gelände auf den Oberkasseler Rheinwiesen einer bunten Baustelle. Doch in drei Wochen soll hier die Größte Kirmes am Rhein stattfinden, mit mehr als vier Millionen Besuchern wird gerechnet. Einiges ist noch zu erledigen, bevor am 12. Juli das Volksfest beginnt, das zu den vier größten in Deutschland zählt. Ein Überblick: