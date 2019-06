Jugendfußball : SG Unterrath ist dem Aufstieg ganz nah

Düsseldorf Die A-Junioren der SGU drehen gegen Süchteln einen Rückstand und gewinnen mit 5:2. Ein Debakel erlebt die U17 von Tusa 06.

Nur drei Punkte fehlen den U19-Fußballern der SG Unterrath noch zum erstmaligen Aufstieg in die A-Junioren-Niederrheinliga. Die SGU setzte sich im zweiten Spiel der Qualifikationsrunde am Sonntag zuhause letztlich sicher mit 5:2 gegen den zuvor ebenfalls siegreichen ASV Süchteln durch und hat den Gruppensieg so am kommenden Sonntag bei der punktlosen SpVg Schonnebeck, die erst gegen die Süchtelner mit 1:4 verloren hat und nun dem TV Jahn Hiesfeld knapp mit 3:4 unterlegen war, selbst in der Hand. Zwar gerieten die Unterrather nach neun Minuten zunächst in Rückstand, drehten die Partie dann aber noch vor der Pause.