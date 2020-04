Corona-Krise in Düsseldorf : Online-Unterricht an der Clara-Schumann-Musikschule

Doris Bischler, Direktorin der Clara-Schumann-Musikschule. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Damit auch in Zeiten von Corona der Unterricht weitergehen kann, musiziert die Clara-Schumann-Musikschule nun digital. So wird von zahlreichen Lehrkräften Unterricht per Skype oder anderen digitalen Diensten angeboten.

Einige der Lehrkräfte betreuen ihre Schützlinge auch telefonisch oder lassen sich Videos vom Instrumentalspiel oder Gesang zumailen.

Ziel sei es, den Schülern eine Alternative zum Präsenzunterricht anzubieten, sagt ein Sprecher. Auch zu vielen Kindern aus der Musikalischen Früherziehung bestehe Kontakt. So würden beispielsweise Lieder oder musikalische Spiele durch die Lehrkräfte übermittelt. „Die Schüler sowie auch die Eltern sind dankbar für dieses Angebot“, sagt der Sprecher.

Auch die Freunde und Förderer der Clara-Schumann-Musikschule sind vom digitalen Unterrichtsangebot überzeugt und unterstützen die Anschaffung von insgesamt 35 iPads für Lehrkräfte. „Damit wollen wir weiteren Lehrkräften der Clara-Schumann-Musikschule, die keine entsprechende Ausstattung haben, die Möglichkeit geben, ihren Unterricht digital fortzusetzen“, erklärt Michael Bremen, Vorsitzender des Fördervereins.

Weitere 15 iPads für die Lehrkräfte Musikschule werden durch die Stadt Düsseldorf finanziert. Zudem soll das WLAN im Musikschulgebäude weiter ausgebaut werden, sodass einzelne Lehrkräfte auch die Möglichkeit haben, den digitalen Unterricht von dort aus zu betreiben.

Beigeordneter Hans-Georg Lohe bedankte sich für die Unterstützung in Höhe von 20.000 Euro durch den Förderverein: „Durch die großzügige Spende wird vielen Kindern und Jugendlichen ermöglicht, in der Corona-Krise ihren Instrumental- oder Gesangsunterricht an der Clara-Schumann-Musikschule fortzusetzen.“

(csr)