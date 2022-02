Einsatz gegen Pandemiefolgen an Ratinger Schule : Realschüler schließen „Corona-Lücken“

Tablets sind für die Realschüler unverzichtbar. Klassenlehrer Marc Lamb und Projektleiterin Brigitte Gaschemann (im Hintergrund) begleiten die Arbeit. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen An der Friedrich Ebert-Realschule ist ein spezielles Förderprogramm am Start. Es hilft Fünft- bis Neuntklässlern, Versäumtes aus der Pandemiezeit nachzuholen. Dabei wird auf ein hohes Maß an Selbstständigkeit gesetzt.