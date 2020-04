Corona in Düsseldorf : Infizierte kritisieren Corona-Hotline der Stadt

Im Uni-Klinikum werden die meisten der Düsseldorfer behandelt, die mit Corona infiziert sind. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Petra Müller bangt um das Leben ihres Mannes. Sie glaubt, dass die Krankheit anders verlaufen wäre, wäre er früher getestet worden. Die Ärzte kämpfen um das Leben des 68-Jährigen.

Bedenken hatte Petra Müller* keine, als sie zum zweitägigen Seminar nach Berlin fuhr. Verdi hatte für den 9. und 10. März eingeladen. Müller saß neben einer Kollegin, die ein bisschen Husten hatte, schniefte. Am 14. März bekam Müller eine Mail, „dass die Frau an Covid-19 erkrankt ist“, erzählt die 62-Jährige, die sofort bei der städtischen Hotline anrief. Bei der Befragung fiel die Elleranerin durchs Raster, „weil ich keinen systemrelevanten Beruf habe“. Wieder und wieder versuchte sie es telefonisch mit der Bitte um einen Test oder um einen Rückruf. Symptome hatte Müller nur schwache, ein bisschen Fieber, die Nase lief. Ein paar Tage später ging es ihrem Mann Heinz plötzlich schlecht, in der Nacht zum 25. März rief Petra Müller den RTW, weil sich der Zustand dramatisch verschlimmerte. Seitdem liegt Heinz Müller in der Uniklinik, ist an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen. „Als es ganz kritisch wurde, durfte ich kurz zu ihm.“ Ansonsten hat sie Besuchsverbot. „Die Ärzte kämpfen um sein Leben“, sagt Müller.

Die 62-Jährige erhebt schwere Vorwürfe gegen das Gesundheitsamt, „die Mitarbeiter müssen besser geschult werden“. Hätte sie gewusst, dass sie mit dem Coronavirus infiziert ist, „wären wir früher ins Krankenhaus“, so Müller. Vielleicht wäre die Krankheit bei ihrem Mann dann anders verlaufen. Dass zwei Tage, nachdem Heinz Müller in die Klinik kam, ein Brief vom Gesundheitsamt ausgestellt wurde, der 68-Jährige möge sich unter der Hotline melden, weil der Verdacht bestehe, dass er an Covid-19 erkrankt ist, ist für Petra Krüger eine Farce.

Und weil das alles noch nicht genug ist, hat Petra Müller Ende vergangener Woche auch noch Zahnschmerzen bekommen, wurde aber von ihrem Zahnarzt abgewiesen, weil sie von der Erkrankung erzählte. Inzwischen ist die 62-Jährige getestet worden, das Ergebnis liegt noch nicht vor. Vorher werde sie nicht behandelt. Schmerzhaft ist es, aber doch irgendwie nebensächlich. Für Petra Müller läuft viel schief in diesen Tagen, „es war ein Fehler, Studenten an die Hotline zu setzen, die stur einen Fragenkatalog abarbeiten und nichts tun für die Menschen, die dort anrufen“, sagt sie.

Auch Klaus Wetzig hatte Pech mit der städtischen Corona-Hotline. Er hatte Kopf- und Gliederschmerzen, als er die 8996090 am frühen Morgen des 25. März anrief. Wetzig schilderte seinen Zustand, wies auf seine über 80 Jahre alten und kranken Schwiegereltern hin. Einen Testtermin wollte ihm die Mitarbeiterin am anderen Ende der Leitung aber nicht vermitteln. Sie verwies auf die knappen Kapazitäten und darauf, dass man den Test auch für 50 Euro anderswo machen und den Arbeitgeber einschalten könne.

Wetzig arbeitet bei Henkel und setzte sich mit dem Werksarzt in Verbindung, der Wetzig helfen wollte. Der 58-Jährige rief dann noch einmal bei der Hotline an, diesmal sprach er mit einem Mitarbeiter, der ebenfalls keinen Testtermin herausgeben wollte, aber versprach, das Anliegen weiterzugeben. Dann meldete sich am Nachmittag der Werksarzt, der eine Testmöglichkeit in Solingen gefunden hatte. Einen Tag später kam das Ergebnis: Wetzig hat Covid-19. Dem 58-Jährigen geht es einigermaßen gut und er macht den städtischen Mitarbeitern auch keinen Vorwurf. Am Abend des 25. März sei ja spät auch noch ein Anruf der Stadt gekommen. „Aber da hatte ich es ja schon anders geregelt. Die Leute haben sicher viel zu tun, aber optimal ist das nicht.“

