Kreative Idee in Düsseldorf-Benrath : Ein Spielzeugauto hilft im Laden

Kreative Idee in Düsseldorf-Benrath

Düsseldorf Um sich und die Kunden vor dem Coronavirus zu schützen, bringen Andrea und Andreas Bettels Ware mit einem ferngesteuerten Auto vor die Tür ihres Copyshops in Benrath.

Der neuste Mitarbeiter des Copy- und Computershops von Andrea und Andreas Bettels an der Schlossparkstraße hat vier Räder. Es ist ein kleiner, ferngesteuerter Monstertruck, auf dessen Dach Andrea und Andreas Bettels mit Klettverschluss eine Kiste befestigen können.

„Das ist keine Spielerei, sondern ein Selbstschutz und Schutz der Kunden“, sagt Andrea Bettels. Gerade, wenn viele Menschen im Homeoffice arbeiten, brauchen sie oft Dinge aus ihrem Laden – Druckertinte etwa, oder ausgedruckte Aufgaben für die Schüler. Um weiterhin offen haben zu können, direkten Kundenkontakt aber zu vermeiden, ließ sich das Benrather Paar etwas einfallen. „Unser Gedanke war, dass man die Menschen irgendwie aus der Ferne bedienen muss – da war der gedankliche Weg zum ferngesteuerten Auto nicht mehr weit“, erklärt Andreas Bettels. Und so besorgten sich die Inhaber des Copyshops ein besonders tragfähiges Modell, damit es auch etwas schwere Waren transportieren kann. „Unser Monstertruck schafft gut 1,5 Kilo, und wir können verschiedene Behälter auf seinem Dach befestigen“, so Bettels.

Das Prinzip ist einfach: Kunden melden sich telefonisch mit ihrer Bestellung – die Nummer hängt am Laden aus – und warten vor der Tür. Die Bettels schicken ihre ferngesteuerten Mitarbeiter nach draußen, der Kunde legt das Geld in die Kiste, der Wagen fährt zurück in den Laden und kommt mit der Bestellung sowie dem Wechselgeld zurück.