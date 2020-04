Mit Musik gegen Corona-Einsamkeit : DJ Markus macht Party in Caritas-Altenzentren

DJ Markus macht Party in Caritas-Altenzentren

DJ Markus Saxert legte unter anderem im Altenzentrum St. Anna-Stift an der Eiskellerstraße in der Altstadt auf. Foto: Brigitte Pavetic

Düsseldorf Markus Saxert alias DJ Markus schenkte am Mittwoch den Senioren der Caritas-Altenzentren musikalische Unterhaltung. Für jeweils anderthalb Stunden trat er in den Gärten und Innenhöfen von drei Caritas- Einrichtungen auf.

Los ging es um Punkt 10 Uhr im Altenzentrum St. Anna-Stift an der Eiskellerstraße in der Altstadt. Recht frostig waren die Temperaturen, aber nach und nach lauschten die Bewohner des Altenheims bei offenen Fenstern und kamen langsam auf die Balkone.

In die „Open-Air-Disko“ im Innenhof (es gab keinerlei Kontakt zu den Bewohnern und Mitarbeiter, und der Garten wurde über einen separaten Hintereingang betreten) startete der DJ mit einem Schlagerklassiker: „Wann fangt denn endlich d' Musi an“ von Marianne & Michael. „Düsseldorf ist die tollste Stadt der Welt“, sagte Markus Saxert euphorisch.

Der DJ lebt im bergischen Hückeswagen, aber die Landeshauptstadt ist – auch beruflich – seine zweite Heimat. „Ich bin an Karneval viel in Altenheimen unterwegs, ich mag Senioren, man kann viel von ihnen lernen. Ich möchte den Herrschaften in dieser schwierigen Zeit gerne etwas Zerstreuung geben.“