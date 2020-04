Corona-Krise in Düsseldorf : Stadtrat will nach Ostern wieder arbeiten

Stadtrat will nach Ostern wieder arbeiten

Corona-Krise in Düsseldorf

Düsseldorf Die Ausschüsse könnten dann im Plenarsaal tagen. Da hätten die Politiker genug Abstand voneinander.

Die Corona-Krise hat das politische Leben weitgehend lahmgelegt. Der Stadtrat und seine Ausschüsse pausieren. Am Montag jeder Woche tagt als einziges Gremium der Ältestenrat, in dem die Fraktionsspitzen, der Oberbürgermeister und die Dezernenten zusammenkommen. Dort werden auch dringliche Entscheidungen getroffen, die nicht aufgeschoben werden können. Der Stadtrat muss sie dann im Nachhinein absegnen. OB Geisel hat in den letzten Wochen auch Dringlichkeitsbeschlüsse mit einzelnen Ratsmitgliedern unterschrieben.