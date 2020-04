Polizeieinsatz in Düsseldorf : Motorradfahrer flüchtet mit 200 km/h vor Verkehrskontrolle

Düsseldorf Wegen eines viel zu lauten Auspuffs sollte am Dienstag ein Motorradfahrer überprüft werden. Der dachte jedoch nicht daran, anzuhalten und gab Gas. Er flüchtete mit bis zu 200 Kilometer pro Stunde vor der Polizei.

Die Kontrolle des Motorrades sollte zunächst am Joseph-Beuys-Ufer in Höhe der Tonhalle von einem Spezialisten des Verkehrsdienstes durchgeführt werden. Dazu wurde der Mann aufgefordert, anzuhalten.

Der Beamte hatte jedoch das Kennzeichen abgelesen. So konnte der 23-Jährige kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift in Mörsenbroich ermittelt werden. Wie sich herausstellte, ist der Beschuldigte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen dauern an.