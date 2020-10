Corona in Düsseldorf : Wochen-Inzidenz schnellt auf über 67 hoch

Foto: dpa/Marcel Kusch 6 Bilder Großer Andrang für Corona-Tests am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf Die Corona-Zahlen in Düsseldorf steigen stark an. An nur einem Tag haben sich mehr als 100 Menschen in der Landeshauptstadt mit dem Virus infiziert. Auch die Zahl der täglichen Tests ist stark angestiegen, liegt bei deutlich über 1000.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bis Freitagmorgen (16. Oktober) wurde bei 3901 (+106) Düsseldorfern eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. 372 (+31) Menschen sind aktuell noch infiziert. Von den Infizierten werden 42 (+2) in Krankenhäusern behandelt, davon 7 (-1) auf Intensivstationen.

3476 (+75) Patienten sind inzwischen genesen. 53 (+0) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren und zumeist Vorerkrankungen hatten, sind bisher in Düsseldorf gestorben. 2050 (+40) Menschen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz liegt derzeit in Düsseldorf bei 67,5 (Vortag: 56,5).

Kindertagesstätten, Altenheime und Schulen

Die Evangelische Tageseinrichtung für Kinder Krahnenburgstraße hat einen positiven Fall unter den Kindern zu vermelden. Hinzu kommt jeweils ein positiv auf das Coronavirus getestetes Kind im Familienzentrum St. Franziskus und in der Kindertagespflege Eller. In der Kindertagesstätte Zaubersterne wurde bei einer Betreuungsperson eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert.

An folgenden Schulen wurde je eine Infektion unter den Schülern festgestellt: Gemeinschaftshauptschule Graf-Recke-Straße, International School, Erzbischöfliches Suitbertus-Gymnasium und Gemeinschaftsgrundschule Lennéstraße. Am Max-Weber-Berufskolleg wurde bei zwei Schülern eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert.

Im Luisenheim ist unter den Bewohnern eine weitere positive Corona-Diagnose zu verzeichnen. Zudem wurde bei einem Bewohner in der Alloheim Senioren-Residenz "Kruppstraße" eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert.

Am Donnerstag wurden 607 Abstriche in der Diagnosepraxis vorgenommen, im Drive-In-Testzentrum 335. Dazu kommen 214 weitere Abstriche durch den mobilen Service. Insgesamt wurden in den zwei Einrichtungen sowie durch den mobilen Service bisher 58.277 Abstriche genommen.

(csr)