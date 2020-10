Ballett-Premiere in der Rheinoper : Tanz als Herzenswunsch

Düsseldorf Gelungene Uraufführungen von Demis Volpi und Juanjo Arqués durch das Ballett am Rhein: Der Abend geht auch auf die Bedrängnisse durch die Corona-Krise ein.

Den Abend also absagen? Zuschauer ausladen? „Wir könnten die Premiere am Donnerstag zwei Mal bringen“, schlug der neue Ballettdirektor Demis Volpi vor. „Ich frage die Compagnie.“ Die Tänzer wollten, die Düsseldorfer Symphoniker, die Beleuchter, alle wollten diesen Premierenabend möglich machen. Nach vielen Telefonaten gelang Opernmitarbeitenden innerhalb weniger Stunden das Kunststück, das Publikum auf zwei Termine am selben Abend aufzuteilen. Die Bereitschaft aller Beteiligten, dies Kulturerlebnis um nichts in der Welt herzugeben, darf in diesen besonderen Zeiten als starkes Signal verstanden werden, als Ausdruck eines Herzenswunsches. In gewisser Weise sind auch die Zuschauer Teil des kollektiven Gleichklangs geworden, von dem am Premierenabend die Kunst erzählt.