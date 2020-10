Düsseldorfer Künstleraustausch : Den „Ritt der Walküre“ ausgelöscht

Der Düsseldorfer Künstler Christoph Korn war 2019 als Stipendiat in Zagreb. Foto: Thinkstock/OPIS Foto: Thinkstock/OPIS

Düsseldorf Benjamin-Novalis Hofmann und Christoph Korn zeigen unter dem Titel „Back from Palermo & Zagreb“ noch bis zum 1. November ihre Werke im Atelier am Eck. Diese sind aus dem Künstleraustauschprogramm der Stadt hervorgegangen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von RP

„Back from Palermo & Zagreb“ heißt die neue Ausstellung, in der Benjamin-Novalis Hofmann und Christoph Korn ihre Arbeiten im Atelier am Eck präsentieren. Die Schau ist Teil des Künstleraustauschprogramms der Landeshauptstadt.

Der Düsseldorfer Künstler Benjamin-Novalis Hofmann war im vergangenen Jahr als Stipendiat in Palermo, Italien. Christoph Korn war 2019 als Stipendiat in Zagreb, Kroatien. Der Künstler Benjamin-Novalis Hofmann hat sich bei seiner Arbeit auf die Veränderung der Stadtlandschaft Palermos konzentriert und versucht, die Rhythmen und Transformationen in seine Bildsprache umzusetzen.

Christoph Korns Arbeiten bewegen sich hingegen an der Schnittstelle von Audio- und Medienkunst. In der Ausstellung zeigt er die Partitur „825 Takte“. Diese basiert auf Richard Wagners „Ritt der Walküre“. Das berühmte Wagner-Werk wurde über fünf Wiederholungen hinweg sukzessive gelöscht. Erster Impuls des künstlerischen Prozesses war es, dem Wagnerschen Geschichtsentwurf – der in der massiven Orchestrierung Ausdruck findet – Risse und „Diskontinuitäten“ einzuschlagen, so dass in den Lücken das Kleine, Schwache und Unterdrückte Platz findet. Diesem „bildhauerischen“ Prozess an der Partitur wurde gegenüber der musikalischen Gestaltung der Vorrang gegeben. Die musikalische Ausspielung der Löschpartitur macht dann jedoch unerwartet die Komplexität und Klangfarblichkeit des Wagnerschen Werkes sichtbar.