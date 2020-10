Corona in Düsseldorf : Auf allen Märkten herrscht Maskenpflicht

Corona in Düsseldorf

Düsseldorf Wegen steigender Corona-Zahlen ergreift die Stadt Düsseldorf weitere Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung. So herrscht auf allen Märkten nun eine Maskenpflicht.

Die Zahl der Corona-Infizierten in die Sieben-Tage-Inzidenz liegt seit Montag deutlich über 50 . Grund genug für die Landeshauptstadt, weitere Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Dazu gehört unter anderem die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung auf Wochenmärkten, Trödelmärkten sowie Flohmärkte zu tragen.

Um Besucher des Trödelmarktes am Aachener Platz auf die Pflicht aufmerksam zu machen, stellt die Stadt für den kommenden Markt am Samstag Schilder auf. Diese werden an den vier Eingängen des angebracht und tragen den Aufdruck "Maskenpflicht auf Trödelmärkten" mit einer entsprechenden Grafik.