Düsseldorfer Umweltinitiativen Klimaschutz durch Kommunikation mit Politikern

Zentrales Anliegen der Bürgerlobby Klimaschutz ist die Senkung von Emissionen durch einen wirksamen CO 2 -Preis und damit einhergehende Klimadividende. Demnach soll der Preis für fossile Brennstoffe und CO 2 -intensive Produktionen steigen. Die Einnahmen werden als Klimadividende an alle Bürger ausgeschüttet, sodass Geringverdiener und Familien in aller Regel von der Pro-Kopf-Ausschüttung profitieren. Wer viel verbraucht, zahlt also viel, wer wenig verbraucht, erhält wieder Geld zurück. „Diese Idee unterstützen viele Verbände und Organisationen“, meint Julia und verweist darauf, dass die Idee eines Klimageldes auch in den Koalitionsvertrag Einzug gehalten hat. „Jetzt gilt es dranzubleiben, um das auch umzusetzen.“