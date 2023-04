Interpack-Messe in Düsseldorf Hotels erhöhen Preise im Mai auf bis zu 800 Euro pro Nacht

Zwei Anekdoten aus dem privaten Umfeld geben einen Eindruck davon, was diese Messe auslöst: Ein junger Vater lädt Freunde aus ganz Deutschland nach Düsseldorf ein, um am ersten Mai-Wochenende den Nachwuchs zu begießen. Als die Gäste die Preise in Hotels sehen, verzichten sie lieber auf ein Einzelzimmer – und kommen jetzt mit vier Mann in einer Oberbilker Privatwohnung unter. Und eine Juristin muss sogar ein für die zweite Maiwoche geplantes Branchentreffen verschieben. „Unsere Kollegen aus Frankfurt und Hamburg konnten sich die Unterkunft nicht leisten.“